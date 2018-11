Οι Metallica κάνουν δωρεά 100.000 δολάρια για την ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια

Οι Metallica ανακοίνωσαν ότι θα δωρίσουν 100.000 δολάρια μέσω του φιλανθρωπικού τους ιδρύματος για να συνεισφέρουν στις προσπάθειες ανακούφισης των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε ανάρτηση στο Facebook του ιδρύματος All Within My Hands τονίζεται: "Δυστυχώς για άλλη μια φορά οι κοινότητες στην Καλιφόρνια είναι αντιμέτωπες με καταστροφικές πυρκαγιές τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα της πολιτείας”.

"Το All Within My Hands θα δωρίσει 50.000 δολ. στο ίδρυμα North Valley Community Foundation και 50.000 δολ. στο ίδρυμα του Πυροσβεστικού Σώματος του Λος Άντζελες που παρέχουν υπηρεσίες στα θύματα στα κέντρα φιλοξενίας.

Θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε να συμμετάσχετε μαζί μας για να υποστηρίξετε όσους έχουν ανάγκη και τους διασώστες μας, κάνοντας δωρεές χρημάτων, προσφέροντας τρόφιμα, είδη ένδυσης και άλλες προμήθειες ή παρέχοντας τον χρόνο σας εθελοντικά ή παρέχοντας προσωρινή κατοικία” αναφέρεται στην ανάρτηση.

Πριν από μόλις δύο εβδομάδες, το αμερικανικό συγκρότημα της heavy metal έδωσε μία συναυλία στο Σαν Φρανσίσκο για να συγκεντρώσει χρήματα για το Ίδρυμα All Within My Hands, του οποίου η αποστολή είναι να "να δημιουργεί αειφόρες κοινότητες υποστηρίζοντας την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, την καταπολέμηση της πείνας και προσφέροντας άλλες υπηρεσίες".

Ο αρχηγός των Foo Fighters, Ντέιβ Γκρολ πριν από μερικές μέρες έκανε μπάρμπεκιου και πρόσφερε δείπνο στους πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σταθμού στο Καλαμπάσας που έδιναν μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών.