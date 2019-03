Ώρες αγωνίας για 1.300 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στη Νορβηγία - Απομακρύνονται με ελικόπτερα

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό από τους διασώστες και την αστυνομία μεταφέρονται σε ομάδες των 15-20 ανθρώπων σε ένα χωριό βόρεια της πόλης Μόλντε στις δυτικές ακτές της Νορβηγίας. Έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας είχαν απομακρυνθεί περίπου 100 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το Viking Sky εξέπεμψε σήμα κινδύνου, ενώ έπλεε ακυβέρνητο προς τη στεριά. Αργότερα το πλήρωμα κατάφερε να θέσει σε λειτουργία μια μηχανή και το πλοίο αγκυροβόλησε σε απόσταση περίπου 2 χλμ από την ξηρά.

«Το πλοίο διαθέτει μια μηχανή που λειτουργεί και οι άνεμοι είναι ιδιαίτερης σφοδρότητας. Προτιμάμε, επομένως, ο κόσμος να βρίσκεται στη στεριά παρά πάνω στο πλοίο» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής των επιχειρήσεων της αστυνομίας Τορ Άντρε Φρανκ.

Πλεούμενα και πέντε ελικόπτερα συνδράμουν στην επιχείρηση.

Στις εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα νορβηγικά ΜΜΕ, τις οποίες τράβηξαν από τη στεριά, διακρίνεται η λευκή σιλουέτα του πλοίου, ενώ πετούν από πάνω του ελικόπτερα κι η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη.

«Θα χρειαστεί χρόνος για να απομακρύνουμε τους πάντες» επισήμανε ο Φρανκ. Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 14:00 τοπική ώρα σε απόσταση μερικών ναυτικών μιλίων στα ανοικτά της περιοχής Μέρε ογκ Ρόμσνταλ (δυτική Νορβηγία), μια περιοχή όπου έχουν σημειωθεί πολλά ναυάγια.

«Είναι επικίνδυνο να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μηχανικά προβλήματα σε αυτά τα νερά που κρύβουν πολλούς υφάλους» εξήγησε ο αξιωματικός της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι τα κύματα έφθαναν σε ύψος έως και τα 8 μέτρα σήμερα.

«Προς το παρόν όλα βαίνουν καλώς» σημείωσε ένας εκπρόσωπος Tύπου του Κέντρου Διάσωσης, ο Έιναρ Κνούτσεν. Μέχρι στιγμής, οι αρχές κάνουν λόγο για έναν ελαφρά τραυματία.

Breaking News:

A cruise ship has suffered engine failure in windy conditions off the west coast of Norway and will evacuate its 1,300 passengers.

The Viking Sky was drifting towards land and had sent out a mayday signal.

The ship belongs to Viking Ocean Cruises. pic.twitter.com/DtFbvGeV9X