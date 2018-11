Ως τρομοκρατική αντιμετωπίζει η αστυνομία την επίθεση στη Μελβούρνη - Βρέθηκαν φιάλες αερίου

Ο δράστης της επίθεσης, τον οποίο πυροβόλησαν οι αστυνομικοί αφού τους απείλησε με μαχαίρι και βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση υπό αστυνομική φρούρηση σε νοσοκομείο της πόλης, υπέκυψε στα τραύματά του, προσθέτει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν από την επίθεση νωρίτερα σήμερα ενός άνδρα με μαχαίρι εναντίον αστυνομικών και περαστικών στην Μπερκ Στριτ στο κέντρο της Μελβούρνης.

JUST IN: Australian police say they are treating Melbourne stabbing as terrorism https://t.co/wKCz6nsirupic.twitter.com/mRvxGOKxsr