Ως τρομοκρατική αντιμετωπίζει η αστυνομία την επίθεση στη Μελβούρνη - Βρέθηκαν φιάλες αερίου στο αυτοκίνητο του δράστη

Από τους δύο ανθρώπους που τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, ο ένας φέρεται ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το BBC.

Ο δράστης υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας της Βικτόρια Γκρέιαμ Άστον, σημειώνοντας ότι αυτός οδηγούσε ένα 4X4 γεμάτο με φιάλες αερίου.

"Δεν πιστεύουμε ότι εξακολουθεί να υφίσταται απειλή σε αυτό το στάδιο, αλλά βεβαίως το αντιμετωπίζουμε ως ένα τρομοκρατικό συμβάν", πρόσθεσε ο Άστον.

Ο ίδιος αρνήθηκε να κατονομάσει τον δράστη της επίθεσης, αλλά σημείωσε ότι είναι σομαλικής καταγωγής και ότι είναι "γνωστός στην αστυνομία" με "οικογενειακούς δεσμούς για τους οποίους γνωρίζει καλά η αστυνομία".

Ο Άστον πρόσθεσε επίσης ότι θα γίνει νέα εκτίμηση των ρυθμίσεων για την ασφάλεια για τις δημόσιες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σήμερα και το Σαββατοκύριακο στην Αυστραλία και ότι είναι πιθανόν να αυξηθεί η αστυνομική παρουσία.

Νωρίτερα αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε το ABC News δήλωσαν σχετικά με την επίθεση αυτή ότι είδαν ένα αυτοκίνητο να αναπτύσσει ταχύτητα στην Μπερκ Στριτ και να τρακάρει αφού παρά λίγο να χτυπήσει ένα τραμ.

Επίσης ένας αυτόπτης μάρτυρας είδε τον δράστη της επίθεσης να βγαίνει από το αυτοκίνητό του και να "πετάει μέσα κάτι σαν βόμβα" προτού αυτό τυλιχθεί στις φλόγες. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η φωτιά στο αυτοκίνητο είχε τεθεί υπό έλεγχο σε 10 λεπτά.

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν παράλληλα ότι είδαν τον άνδρα να μαχαιρώνει αδιακρίτως ανθρώπους στον δρόμο, ενώ κάποιος από αυτούς είπε ότι αφού το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες κάποιος πήγε προς το μέρος του οδηγού και τον μαχαίρωσε απευθείας στο στήθος.

Παράλληλα σε βίντεο από την επίθεση φαίνεται ένα αυτοκίνητο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και περαστικοί να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον επιτιθέμενο χρησιμοποιώντας ένα καροτσάκι για ψώνια και μια καρέκλα.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται επίσης ο δράστης να προσπαθεί να τραυματίσει με ένα μεγάλο μαχαίρι τους δύο αστυνομικούς που είχαν σπεύσει στην περιοχή μετά την ειδοποίησή τους για το αυτοκίνητο που καιγόταν, προτού πέσει στη συνέχεια στο έδαφος.

Την ίδια ώρα άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο ABC Radio Melbourne ότι οι περαστικοί φώναζαν "μόνο πυροβολήστε τον, μόνο πυροβολήστε τον", στους αστυνομικούς που προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τον δράστη.

