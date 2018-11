Πανικός στην Καλιφόρνια από πυροβολισμούς σε μπαρ - Πάνω από 10 τραυματίες - Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη

Γίνεται λόγος για τουλάχιστον τριάντα πυροβολισμούς και υπάρχουν φόβοι πως υπάρχουν θύματα διασκορπισμένα σε πολλά σημεία, καθώς ο κόσμος έτρεχε να σωθεί.

Κάποιοι απ’ τους τραυματίες έτρεξαν σ’ ένα γειτονικό πρατήριο βενζίνης για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ορισμένα τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και ένας αστυνομικός, ενώ οι τραυματίες μπορεί να φτάνουν και τα 20 άτομα.

Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος είναι λευκός άνδρας, που εμφανίστηκε στο μπαρ ντυμένος στα μαύρα και άνοιξε πυρ κατά πάντων, ενώ βάσει κάποιων μαρτυριών, ο ένοπλος είχε γένεια και έμοιαζε να κατάγεται απο την Μέση Ανατολή.

Μάρτυρας που βρισκόταν στην μπροστινή πόρτα του καταστήματος, όταν ο δράστης άνοιξε πυρ, είπε ότι ο άνδρας πυροβόλησε τον πορτιέρη και αφού έριξε καπνογόνα μέσα στο μπαρ, συνέχισε να πυροβολεί!

Το μπαρ αυτό φιλοξενούσε μουσική βραδιά ενός κολεγίου με μουσική κάντρι, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

