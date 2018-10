Παρέμβαση Μίτσελ για την τουρκική προκλητικότητα: Ελλάδα και Κύπρος είναι σημαντικές για τις ΗΠΑ - Τι είπε για το σκοπιανό

Ουάσιγκτον, του Θανάση Κ. Τσίτσα

Ελλάδα και Κύπρος έχουν «πολύ σημαντικό ρόλο» στην στρατηγική των ΗΠΑ διεμήνυσε προς την Τουρκία, ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών Γουές Μίτσελ , με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας στην ΑΟΖ, ενώ χαρακτήρισε «καλή συμφωνία» την Συμφωνία των Πρεσπών αφού και οι δύο πλευρές μένουν ανικανοποίητες.

Ο Γουές Μίτσελ συμμετείχε σε εκδήλωση του Atlantic Council με τίτλο «Championing the Frontlines of Freedom: Erasing the “Grey Zone” στην διάρκεια της οποίας ανακοίνωσε την επίσκεψη του στην Κύπρο στα τέλη Οκτωβρίου. Σε ερώτηση που τού τέθηκε για την στάση των ΗΠΑ στις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα απέφυγε να απαντήσει επι της ουσίας , έστειλε όμως τα δικά του μηνύματα .

«Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε με τη στρατηγική μας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πρώτα και κύρια να σταθεροποιήσουμε τη σχέση μας με την Τουρκία» ειπε ο κ.Μίτσελ. «Νομίζω ότι προχωρήσαμε πολύ σε αυτό τις τελευταίες μέρες με την απελευθέρωση του Πάστορα Μπράνσον. Ελπίζουμε να οδηγήσουμε την Τουρκική κυβέρνηση μακριά από τους S-400 και να εξετάσει άλλες επιλογές και να κρατήσουμε την Τουρκία σε μια πορεία όχι μόνο πολιτικά προς τη Δύση αλλά και στρατηγικά προς τη Δύση. Νομίζω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας επίσης. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην στρατηγική μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε έναν στρατηγικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ που θα εγκαινιαστεί αργότερα το φθινόπωρο, θα ταξιδέψω στην Κύπρο σε λίγες μέρες. Αυτό που πραγματικά προσπαθούμε να κάνουμε εκεί είναι να είναι οι ΗΠΑ περισσότερο παρούσες, όχι μόνο διμερώς με αυτές τις χώρες αλλά και στον διάλογο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Υπάρχει σοβαρό επιχείρημα στο να βλέπουμε την Ανατολική Μεσόγειο ως σύνορο και ένα πολύ τρωτό σύνορο. Το μέγεθος της ρωσικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να μας ανησυχεί. Το γεγονός ότι το Ιράν θέλει πρόσβαση στη Μεσόγειο θα πρέπει επίσης να μας ανησυχεί. Γι αυτό εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τις σχέσεις με τις σταθερές δημοκρατίες σε αυτή την περιοχή»κατέληξε.

Αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω απο την συμφωνία των Πρεσπών τόνισε : «Η «Μακεδονία» έχει μια εκλεγμένη κυβέρνηση, η οποία μετά από πολλή προσπάθεια δημιούργησε μια δυνητική συμφωνία με μια άλλη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Η βούληση του «μακεδονικού» λαού φαίνεται να κατευθύνεται προς τη συμμαχία με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και αυτό το υποστηρίζω. Δεν θα πω στη «Μακεδονία», στη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της να μην κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε την ρωσική επιρροή στην «Μακεδονία» και τα μηνύματα για την κατεύθυνση προς το ΝΑΤΟ. Είναι πολύ ανειλικρινές από την πλευρά της Ρωσίας να το μετατρέπει σε ζήτημα εθνικής ανεξαρτησίας, όταν στην πραγματικότητα πρόκειται για την ξεκάθαρη και εκπεφρασμένη βούληση του «Μακεδονικού» λαού να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν βλέπω καμία ένταση εκεί. Υποστηρίζω την κατεύθυνση προς την οποία οδηγεί τη χώρα η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της «Μακεδονίας». Νομίζω ότι το γεγονός ότι και οι «Μακεδόνες» και οι Έλληνες, κάποιας πολιτικής κατεύθυνσης, θεωρούν κακή αυτή τη συμφωνία είναι μια καλή ένδειξη ότι πρόκειται για καλή συμφωνία, το γεγονός ότι και οι δυο πλευρές είναι λίγο ανικανοποίητες.»