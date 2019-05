Παρίσι: Βίαιες συγκρούσεις στην πορεία για την Πρωτομαγιά - Στους δρόμους 7.500 αστυνομικοί

Παρίσι, της Μαρίας Δεναξά

Στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας βρίσκονται 7.500 αστυνομικοί και η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα έκρυθμη. Διαδηλώσεις για την 1η Μάιου, πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα.

#Update: Police officers in #Paris are now pushing back the black block protestors, and are using extensive force in dispersing the crowd in multiple directions in order to calm the scene at the square. #MayDay#1Maypic.twitter.com/784M83QAkV