«Πόλεμος» Ντόναλντ Τραμπ - Στόρμι Ντάνιελς μέσω twitter: «Είσαι αλογομούρα»

«Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή της Στόρμι Ντάνιελς κατά Τραμπ (επικαλούμενος επικεφαλίδα του Fox News). Υπέροχα, τώρα μπορώ να κυνηγήσω την αλογομούρα και τον τριτοτέταρτο δικηγόρο της στη Μεγάλη Πολιτεία του Τέξας. Θα επιβεβαιώσει το γράμμα που αυτή υπέγραψε! Δεν ξέρει τίποτα για μένα. Είναι μια απάτη».

Η Στόρμι Ντάνιελς έσπευσε να απαντήσει στον ίδιο τόνο, επιχειρώντας να πλήξει για μία ακόμα φορά τον... ανδρισμό του Αμερικανού προέδρου. Η πορνοστάρ, μάλιστα, απάντησε και στα περί «αλογομούρας» κατηγορώντας τον Τραμπ για ροπή προς την… κτηνοβασία.

«Κυρίες και κύριοι σας παρουσιάζω τον πρόεδρο. Εκτός από τα... κουσούρια του επιδεικνύει μίσος για τις γυναίκες και απώλεια αυτοελέγχου στο Twitter ξανά. Και πιθανότατα και μια ροπή προς την κτηνοβασία. Αποδέχομαι την πρόκληση, μικρέ», έγραψε η Στόρμι Ντάνιελς.

“Federal Judge throws out Stormy Danials lawsuit versus Trump. Trump is entitled to full legal fees.” @FoxNews Great, now I can go after Horseface and her 3rd rate lawyer in the Great State of Texas. She will confirm the letter she signed! She knows nothing about me, a total con!