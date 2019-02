Politico για άτακτο Brexit: Καλό θα ήταν οι Βρετανοί να διαβάσουν Θουκυδίδη

ΠΗΓΗ: ant1news

Η ιστοσελίδα αναφέρεται σε δύο αιματηρά επεισόδια στον καταστροφικό πόλεμο μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών, που δίχασε την Ελλάδα περίπου 2.500 χρόνια πριν. Την εκστρατεία στη Σικελία και τη σφαγή των Μηλίων. Αναφέρει, μάλιστα, ότι είναι μια σύγκρουση που οι Βρετανοί θα κάνουν καλά να τη μελετήσουν, καθώς προσφέρει ένα χρήσιμο μάθημα: Ακόμα και κατά την 11η ώρα, μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί.

The war between Athens and Sparta some 2,500 years ago could be a good history lesson for Britain right now https://t.co/9TZJXQ72Gh