Πομπέο: Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν το καθεστώς Μαδούρο

«Κατά συνέπεια οι ΗΠΑ δεν θεωρούν ότι ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο έχει τη νομική δικαιοδοσία να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις (...) ή να κηρύξει τους διπλωμάτες μας personae non gratae. Οι ΗΠΑ διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, και θα τις διεξάγουν με την κυβέρνηση του μεταβατικού προέδρου Γκουαϊδό, ο οποίος προσκάλεσε την αποστολή μας να παραμείνει στη Βενεζουέλα», τόνισε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

U.S. will conduct diplomatic relations with #Venezuela through the government of interim President Guaido. U.S. does not recognize the #Maduro regime. U.S. does not consider former president Maduro to have the legal authority to break diplomatic relations. https://t.co/DBS4GiGEWIpic.twitter.com/gQZJuS1xfn