Προκαλεί πάλι η Άγκυρα: «Ειρηνευτική επιχείρηση η εισβολή στην Κύπρο το 1974»!

«Είμαστε αναστατωμένοι από τους αδικαιολόγητους ισχυρισμούς εναντίον της Τουρκίας στην κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνόδου Ελλάδας- Αιγύπτου- Ελληνοκυπριακής διοίκησης που έγινε στις 10 Οκτωβρίου 2018 στην Ελούντα της Κρήτης.

Είναι απαράδεκτο να παραβλέπονται οι θηριωδίες που διέπραξαν οι Ελληνοκύπριοι εναντίον των Τουρκοκυπρίων το διάστημα 1963-1974 στο νησίκαι να αποδίδεται το “κυπριακό πρόβλημα” στην ειρηνευτική επιχείρηση που έκανε η Τουρκία το 1974 βασιζόμενη σε δικαιώματα που απορρέουν από τη συμφωνία του 1960.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τουρκία θα συνεχίσει αποφασιστικά να διατηρεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα που προκύπτουν από το γεγονός ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι συνιδιοκτήτες του νησιού.

Αυτοί που κάνουν βήματα στην περιοχή σε βάρος των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και εκείνοι που προσπαθούν να αγνοήσουν την Τουρκία στην περιοχή, δεν θα πετύχουν ποτέ τους στόχους τους».

Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Hami Aksoy, in Response to a Question Regarding Joint Declaration of Greece, Egypt and Greek Cypriot Administration Trilateral Summit https://t.co/937fMehwul