Προσγείωση θρίλερ ενός Β737 σε ποτάμι – Τρόμος για τους 143 επιβαίνοντες

Το γραφείο του σερίφη του Τζάκσονβιλ ανακοίνωσε στο Twitter ότι οι 21 τραυματίες διακομιστήκαν στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

A plane carrying more than 100 people skidded off a Jacksonville runway and ended up in a river. Local reporters say that 21 passengers were taken to the hospital but there were no serious injuries. https://t.co/GgAyyxytGW