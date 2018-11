Πύρινη λαίλαπα στην Καλιφόρνια: Στους 31 ανήλθαν οι νεκροί - Αγνοούνται περισσότεροι από 220 άνθρωποι

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μόνο η πυρκαγιά Καμπ, στο βόρειο τμήμα της Καλιφόρνιας έχει στοιχίσει τη ζωή σε 29 ανθρώπους αφότου ξέσπασε, την Πέμπτη. Στον νότο, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που βαπτίστηκε Γούλζι από τις αρχές και απειλεί την πλούσια κοινότητα Μάλιμπου, διάσημο θέρετρο κοντά στο Λος Άντζελες.

Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι καταγγέλθηκαν λεηλασίες σε πυρόπληκτες περιοχές στη νότια Καλιφόρνια και ότι έχει προχωρήσει σε συλλήψεις.

Οι θερμοί, ξηροί άνεμοι, που αναμένεται να συνεχιστούν έως τουλάχιστον την Τρίτη, ενίσχυσαν τις φλόγες και ώθησαν τις αρχές να πολλαπλασιάσουν τις εντολές προς κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Έχουν περάσει πάνω από 210 ημέρες αφότου σημειώθηκε βροχόπτωση 2,5 εκατοστών στην περιοχή, κάτι που σημαίνει ότι οι φωτιές που εκδηλώθηκαν ήταν πολύ εύκολο να εξαπλωθούν στην ξηρή βλάστηση, εξήγησαν αξιωματούχοι την Κυριακή.

Πάνω από 250.000 άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους στο Σακραμέντο και στο Μάλιμπου.

Στο μεταξύ, πάνω από 250.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε μια τεράστια έκταση κοντά στο Σακραμέντο, την πρωτεύουσα αυτής της Πολιτείας των δυτικών ΗΠΑ, καθώς και στον πασίγνωστο τουριστικό προορισμό Μάλιμπου.

Οι πυροσβέστες συνέχιζαν την Κυριακή τη μάχη για να περιορίσουν τις δύο μεγαλύτερες πυρκαγιές, στα δύο άκρα της Πολιτείας: την αποκαλούμενη Camp Fire, στην Κομητεία Μπιούτ, στον βορρά· και τη λεγόμενη Woolsey Fire, γύρω από το Λος Άντζελες και το Μάλιμπου, στον νότο, όπου δύο πτώματα βρέθηκαν στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου.

