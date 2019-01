Πυροβολισμοί σε αίθουσα μπόουλινγκ στο Λος Άντζελες: Πληροφορίες για πολλά θύματα - Σκληρές εικόνες

Σύμφωνα με τους Λος Άντζελες Τάιμς, των πυροβολισμών προηγήθηκε καυγάς μέσα στην αίθουσα μπόουλινγκ. Ένας θαμώνας περιγράφει ότι έμεινε κρυμμένος για περίπιου 15 λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, μέχρι που ένας άνδρας της ασφάλειας τον συνόδευσε σε ασφαλές μέρος.

Ελικόπτερο της Αστυνομίας ίπταται στην περιοχή, στην οποία έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί, καθώς και ότι ακούστηκαν το λιγότερο τέσσερις πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με ενημέρωση απο τις τοπικές αστυνομικές Αρχές, υπάρχει μεγάλος αριθμός θυμάτων, μετά τους πυροβολισμούς.

California Shooting Shots Fired Reported at Bowling House in Torrance At around 12:20 a.m., Torrance Police Department tweeted "Please stay away from the area."

This is a developing story. Check back for updates. https://t.co/Mk4U23TS8t via @nbcla