Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία: Πρόταση μομφής κατά της Μέι - «Δεν φεύγω» λέει η πρωθυπουργός

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας μίλησε από την Ντάουνινγκ Στριτ μετά την ενεργοποίηση της διαδικασίας ψηφοφορίας επί της πρότασης μομφής εναντίον της ηγεσίας της, που θα γίνει απόψε.

«Υπηρετώ αυτό το κόμμα εδώ και 40 χρόνια από διάφορα πόστα, περιλαμβανομένου και εκείνου της επικεφαλής της κυβέρνησης, γιατί θέλω να οικοδομήσω ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα» είπε η Μέι και διαμήνυσε ότι «θα δώσω μάχη με όλες μου τις δυνάμεις" στη σημερινή ψηφοφορία.

«Μια αλλαγή στην ηγεσία του κόμματος αυτή τη στιγμή θα θέσει σε κίνδυνο τη χώρα μας», τόνισε η Μέι και πρόσθεσε:

«Προσπάθησα πάντα να βλέπω το συμφέρον της χώρας μας και να πετύχουμε την καλύτερη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα το απόγευμα θα πήγαινα και στο Δουβλίνο να μιλήσουμε για τη συμφωνία. Αλλά σήμερα θα μείνω εδώ για την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο για την πρόταση μομφής εναντίον μου. Η αλλαγή στην ηγεσία του κόμματός μου αυτή τη στιγμή, δεν είναι καλή ιδέα. Θα ήθελα να εστιάσουμε στα σημαντικά θέματα που έχουμε μπροστά μας. Θέλουμε να χτίσουμε μία χώρα που δουλεύει για όλους. Στόχος μου ήταν να φέρω το Brexit το οποίο οι πολίτες ψήφισαν και είμαι έτοιμη να τελειώσω τη δουλειά».

«Ένας νέος ηγέτης θα πρέπει να επεκτείνει ή να ακυρώσει το Άρθρο 50» , είπε ακόμα η Μέι τονίζοντας ότι «έχουμε το χρονικό περιθώριο για να συντριβούμε. Αυτό θα συνέφερε μόνο τον Τζέρεμι Κόρμπιν (τον ηγέτη των αντιπολιτευόμενων Εργατικών)».

Πρόταση μομφής

Οπως υποστήριξε νωρίτερα ο πρόεδρος της επιτροπής 1922, Γκράχαμ Μπρέιντι, εξασφαλίστηκε ο απαιτούμενος αριθμός βουλευτών για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία. "Ξεπεράστηκε το όριο του 15% της κοινοβουλευτικής ομάδας που επιδιώκει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας επί της πρότασης μομφής για την ηγέτιδα του Συντηρητικού Κόμματος", διευκρίνισε ο Μπρέιντι.

Η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα το απόγευμα μεταξύ 18.00 και 20.00 τοπική ώρα στη Βουλή των Κοινοτήτων. Αμέσως μετά θα γίνουν ανακοινώσεις. Η Μέι μπορεί να ανατραπεί αν 158 από τους 315 βουλευτές της ψηφίσουν εναντίον της.

Χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι συγκεντρώθηκαν οι 48 επιστολές που απαιτούνται ώστε να καταθέσει το κόμμα της Μέι πρόταση μομφής εναντίον της.

