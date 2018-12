Ραγδαίες εξελίξεις στη Μ. Βρετανία: Κατατέθηκε πρόταση μομφής κατά της Μέι

Χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι συγκεντρώθηκαν οι 48 επιστολές που απαιτούνται ώστε να καταθέσει το κόμμα της Μέι πρόταση μομφής εναντίον της.

UK Prime Minister Theresa May will face a vote of no confidence in her leadership later on Wednesday https://t.co/wzta1v9ScU