Σάλος στη Βρετανία: Βιαστής θα μπορεί να βλέπει το παιδί που γεννήθηκε από το έγκλημά του

Σύμφωνα με τους Times, το θέμα προέκυψε όταν το συμβούλιο αναζήτησε εναλλακτική φροντίδα για τον γιο της, με τη συμφωνία της μητέρας, καθώς η Γουντχάουζ δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στις περίπλοκες ανάγκες του γιου της που αντιμετωπίζει προβλήματα.

Ο βιαστής ανήκε σε μια συμμορία από το Πακιστάν, πολλά μέλη της οποίας, μεταξύ αυτών οι αδελφοί του και ο θείος του, είχαν καταδικαστεί σε βαριές ποινές κάθειρξης, σε μια υπόθεση κακοποιήσεων ανηλίκων στο Ρόδεραμ, η οποία προκάλεσε αίσθηση στη Βρετανία.

Η Σάμι Γουντχάουζ αποκάλυψε την Τρίτη σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Twitter ότι είναι μητέρα του παιδιού, το οποίο συνέλαβε κατά τη διάρκεια του βιασμού της σε ηλικία 15 ετών. Υπήρξε μία από τις μάρτυρες κλειδιά της αστυνομικής έρευνας.

Με τη βοήθεια της βουλευτίνας των Εργατικών Λουίζ Χάιγκ, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας να αλλάξει η νομοθεσία, προκειμένου τα πρόσωπα που καταδικάζονται για βιασμό να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παιδιά που συλλαμβάνονται κατά τη διάρκεια των εγκλημάτων τους.

«Αυτή η ιστορία με αφορά, αφορά το παιδί μου, τον άνδρα που με βίασε και το γεγονός ότι το συμβούλιο του Ρόδεραμ του πρότεινε να αιτηθεί γονικά δικαιώματα για το παιδί μου» κατήγγειλε η γυναίκα στο βίντεο.

«Αυτό γίνεται σε ολόκληρη τη χώρα και πρέπει να σταματήσει» σημείωσε η γυναίκα, υπογραμμίζοντας ότι ο άνδρας συνιστά «κίνδυνο» για εκείνη και τον γιο της.

Ένας εκπρόσωπος Τύπου του συμβουλίου του Ρόδερχαμ επισήμανε ότι έχει τη νομική υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς, που έχουν ή όχι γονική ευθύνη, σχετικά με τις νομικές διαδικασίες που αφορούν το παιδί τους.

The Times: ‘Jailed rapist given chance to see his victim’s child’.

Rotherham council have offered convicted rapist access to my son.

This is happening all over the UK and must stop! An investigation and change in law is needed. https://t.co/dxSnGt29Ispic.twitter.com/7nJ1jnvJGN