Σάλος στην Αυστραλία με 9χρονη μαθήτρια που αρνήθηκε να σηκωθεί για τον εθνικό ύμνο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Αρχικά, όταν γράφτηκε ο ύμνος, αυτό σήμαινε να προχωρήσουν οι λευκοί της Αυστραλίας», εξήγησε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Ο ύμνος ξεκινάει με τον στίχο: «Αυστραλοί, ας χαρούμε διότι είμαστε νέοι και ελεύθεροι».

Όμως σύμφωνα με την Χάρπερ Νίλσεν, «όταν λέμε 'είμαστε νέοι', περιφρονούμε πλήρως τους αυτόχθονες Αυστραλούς που ήταν εδώ πριν από εμάς».

Οι πρώτοι βρετανοί άποικοι έφθασαν το 1788 στην Αυστραλία, όπου οι Αβορίγινες ζούσαν εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Οι Αβορίγινες δεν αποτελούν πια παρά το 3% του αυστραλιανού πληθυσμού και είναι μακράν οι λιγότερο προνομιούχοι, με αυξημένα στον πληθυσμό τους τα ποσοστά φτώχειας και εγκλεισμού. Η υγεία τους είναι χειρότερη απ' αυτή του γενικού πληθυσμού.

Το κορίτσι είπε πως πήρε μόνο του την απόφαση, είχε όμως ανοιχτεί και στους γονείς της.

