Σαν Φρανσίσκο: Συναγερμός εξαιτίας απειλής για βόμβα σε κτίριο του Facebook

Τόσο η εταιρεία όσο και η αστυνομία διαβεβαίωσαν ότι οι πάντες είναι ασφαλείς.

Μια ακόμη εταιρεία που εδρεύει στη Σίλικον Βάλεϊ που αντιμετώπισε μια απειλή για την ασφάλεια του προσωπικού της πρόσφατα ήταν η YouTube.

Τον Απρίλιο, μια γυναίκα άνοιξε πυρ μέσα στα κεντρικά γραφεία της στο Σαν Φρανσίσκο, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους πριν αυτοκτονήσει.

UPDATE: Officials say bomb threat that has forced evacuations at Facebook building was called into NYPD, which in turn notified @MenloParkPD. https://t.co/0twspwR1Qa

Police say bomb squad on scene. pic.twitter.com/Tn1YWkVB32