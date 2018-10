Σκύλος διέκοψε αγώνα για να κάνει… παιχνίδια με τον τερματοφύλακα

Ο σκύλος όχι μόνο έχει μπει στο αγωνιστικό χώρο, αλλά έχει αρχίσει να κάνει… παιχνίδια με τον τερματοφύλακα, ο οποίος προσπαθεί να τον... καλοπιάσει για να τον βγάλει εκτός.

Spectators were in delight as a dog was seen playing with footballers before escaping security during a match in Gori, Georgia. ??????