Σοκ: Αστυνομικοί «γαζώνουν» νεαρό που είχε αποκοιμηθεί στο αυτοκίνητό του

Πηγή: ethnos.gr

Σύμφωνα με τη Μελίσα Νολντ, έξι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον του 20χρονου Ουίλι Μακόι, χτυπώντας τον στο πρόσωπο, στον λαιμό, στο στήθος, στο αυτί, στο χέρι και στους ώμους, στην πόλη Βαλέχο, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο.

«Τίποτα δεν δικαιολογεί αυτό το επίπεδο χρήσης βίας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να μπορεί να εξηγήσει γιατί πυροβόλησαν τόσες φορές κάποιον. Ενήργησαν σαν να βρίσκονταν σε σκοπευτήριο», ανέφερε η δικηγόρος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Κατά την αστυνομία της Βαλέχο, υπάλληλοι του εστιατορίου τηλεφώνησαν στην αστυνομία για να ειδοποιήσουν πως ένα αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στο ντράιβ-ιν, με τη μηχανή αναμμένη και τον οδηγό γερμένο στο τιμόνι.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι αντιλήφθηκαν πως υπήρχε ένα πιστόλι μέσα στο αυτοκίνητο. Κατ' αυτούς, ο Μακόι ξύπνησε καθώς αξιολογούσαν την κατάσταση, έκανε κίνηση να πιάσει το όπλο κι αγνόησε τις εντολές τους να σηκώσει «τα χέρια στον αέρα».

«Φοβούμενοι για την ασφάλειά τους, οι έξι αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Βαλέχο.

20-year-old man Willie McCoy was killed by police while he was asleep in his car pic.twitter.com/KGkjEk1cvr