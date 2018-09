Στα 30 ανήλθαν τα θύματα του φονικού σεισμού στο Χοκάιντο - Αγωνιώδεις έρευνες για επιζώντες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακόμη εννέα άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται στο χωριό, ενώ άλλοι περίπου 400 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι ελαφρά, διευκρίνισε η τοπική αυτοδιοίκηση στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, τα σωστικά συνεργεία αναζητούσαν στα συντρίμμια, με τη βοήθεια μηχανημάτων έργου και ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών, την παραμικρή ένδειξη ζωής, καθήκον που δυσχέραιναν οι ασταμάτητοι μετασεισμοί.

Watch the moment a magnitude 6.7 earthquake hit Hokkaido in northern Japan, causing landslides, leveling buildings and leaving almost 3 million households without power https://t.co/9XEbwAPp0H#????? ????? pic.twitter.com/D5l9PptEIl