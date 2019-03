Στα 30 με 40 δισ. δολάρια ο ενεργειακός θησαυρός στην Κύπρο

ΠΗΓΗ: Φιλελεύθερος

Η ExxonMobil, όχι μόνο μένει στην Κύπρο για τουλάχιστον ακόμα 20 χρόνια, αλλά εμμέσως πλην σαφώς, ο «Γλαύκος» συνδέει πλέον την κυπριακή ΑΟΖ με ισχυρά οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ.

Εντός του μήνα θα γίνουν γνωστά τα δεδομένα για την επόμενη, την επιβεβαιωτική γεώτρηση στον «Γλαύκο» και εντός 120 ημερών η περίοδος που θα πραγματοποιηθεί, μαζί με γεώτρηση και σε τρίτο στόχο με σκοπό την ανακάλυψη νέου κοιτάσματος στο τεμάχιο 10.

@ExxonMobil & @QatarPetroleum make a world-class discovery offshore #Cyprus at #Glaucus. A high-quality reservoir 5-8 TCF of #NatGas is added to the country’s reserves and demonstrates the emergence of the Republic‘s #EEZ as an alternative indigenous source of supply to the #EU. pic.twitter.com/BkE0VKrKTS