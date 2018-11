Στα δύο το Κογκρέσο: Στους Δημοκρατικούς η Βουλή, στους Ρεπουμπλικανούς η Γερουσία

Δείτε τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών όπως τα μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CBS:

Τραμπ: «Τεράστια επιτυχία. Σας ευχαριστώ όλους»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ΝτόναλντΤραμπ ευχαρίστησε πάντως τους υποστηρικτές του που επέτρεψαν στους Ρεπουμπλικανούς να διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων υποσχόμενοι μία θυελλώδη δεύτερη διετία της προεδρικής θητείας.

«Τεράστια επιτυχία. Σας ευχαριστώ όλους!», έγραψε στο Twitter, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία των βουλευτικών εκλογών, που θεωρούνται δημοψήφισμα ως προς το πρόσωπό του.

Tremendous success tonight. Thank you to all!