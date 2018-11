Στα δύο το Κογκρέσο - Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Τα εκλογικά κέντρα έκλεισαν σε όλες τις ΗΠΑ, ωστόσο η καταμέτρηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί σε πολλές πολιτείες-κλειδιά, συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνιας, αυτής με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στη χώρα.

Τα τελευταία εκλογικά τμήματα τα οποία έκλεισαν ήταν αυτά στην Αλάσκα.

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τις εκλογές για τους κυβερνήτες στο Κάνσας και σε τουλάχιστον άλλες τρεις πολιτείες των ΗΠΑ, αλλά έχασαν τη Φλόριντα και το Οχάιο, ενώ αβέβαιη παραμένει προς το παρόν η τύχη της έδρας του κυβερνήτη στην Τζόρτζια, όπου ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων κατηγορήθηκε για ανάμειξη στην εκλογική διαδικασία προς όφελός του.

Στην Φλόριντα ο Ρεπουμπλικάνος με στυλ αλά Τραμπ, Ρον ΝτεΣάντις, κέρδισε έπειτα από μια έντονα φορτισμένη ρατσιστικά εκστρατεία κατά του προοδευτικού μαύρου Δημοκρατικού Άντριου Γκίλουμ που προσήλκυσε την προσοχή σε όλη τη χώρα. Κάποια στιγμή μόνον μια εκατοστή ψήφοι χώριζαν τους δύο υποψηφίους. Αν ο Γκίλουμ κέρδιζε θα ήταν ο πρώτος μαύρος κυβερνήτης της Φλόριντα.

Οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν επίσης μια σημαντική νίκη στο Οχάιο, όπου ο Μάικ ΝτεΓουάιν, ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, κέρδισε τον Δημοκρατικό Ρίτσαρντ Κόρντρεϊ, ο οποίος υπηρέτησε ως ο πρώτος διευθυντής του Αμερικανικού Γραφείου Οικονομικής Προστασίας των Καταναλωτών.

Τις δύο αυτές απώλειες μετριάζουν ωστόσο οι μεγάλες νίκες των Δημοκρατικών στις μάχες για τις έδρες των κυβερνητών σε δύο πολιτείες, το Μίσιγκαν και το Κάνσας, οι οποίες είχαν ψηφίσει τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ το 2016, ενισχύοντας τις ελπίδες του Δημοκρατικού Κόμματος για την ανάκτηση των δύο αυτών πολιτειών στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Στο Μίσιγκαν, η Δημοκρατική Γκρέτσεν Γουίτμερ κέρδισε τον Ρεπουμπλικάνο Μπιλ Σουέτ στην μάχη για την αντικατάσταση του Ρεπομπλικάνου κυβερνήτη Ρικ Σνάιντερ, ο οποίος δεν μπορούσε να ξαναθέσει υποψηφιότητα λόγω των περιορισμών για τις θητείες. Στο Κάνσας, η Δημοκρατική Λόρα Κέλι νίκησε τον Κρις Κόμπατς, στενό σύμμαχος του Τραμπ.

Στο Κολοράντο ο Δημοκρατικός Τζάρεντ Πόλις θα γίνει ο πρώτος ομοφυλόφιλος που θα ηγηθεί μιας αμερικανικής πολιτείας. Στο Ιλινόις η Δημοκρατική Τζουλιάνα Στράτον κέρδισε την σημαντική αυτή έδρα και θα είναι η πρώτη μαύρη που καταλαμβάνει αυτήν την θέση.

Ωστόσο η μάχη παραμένει ακόμη πολύ αμφίρροπη σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εκλογικές αναμετρήσεις για τους κυβερνήτες στις ενδιάμεσες αυτές εκλογές στις ΗΠΑ, σε αυτή στην Τζόρτζια. Η Δημοκρατική Στέισι Έιμπραμς αγωνίζεται να γίνει η πρώτη μαύρη γυναίκα κυβερνήτης μιας πολιτείας των ΗΠΑ απέναντι στον Ρεπουμπλικάνο Μπράιαν Κεμπ, που είναι ο υπουργός Εσωτερικών της πολιτείας.

Οργανώσεις υπεράσπισης του δικαιώματος στην ψήφο προσέφυγαν εναντίον της πολιτείας της Τζόρτζια, όπου αντιμετωπίστηκαν πολύ μεγάλα προβλήματα στην εκλογική διαδικασία και σχηματίστηκαν οι μεγαλύτερες ουρές. Στην προσφυγή τους υποστήριξαν ότι ο Κεμπ, ο οποίος είναι υπουργός Εσωτερικών της πολιτείας και ως εκ τούτου είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της εκλογικής διαδικασίας, "χρησιμοποίησε τις επίσημες εξουσίες του γραφείου του για να αναμειχθεί στις εκλογές προς όφελός του και του πολιτικού του κόμματος και σε βάρος των αντιπάλων του".

Η NAACP κέρδισε την προσφυγή της για την παράταση της διορίας για την ψηφοφορία στην Τζόρτζια, όπου οι κατηγορίες για παρεμπόδιση της ψηφοφορίας αμαύρωσαν την εκλογική διαδικασία.

Δικαστής έδωσε εντολή να παραμείνουν ανοιχτά τρία εκλογικά τμήματα λόγω δυσλειτουργίας των μηχανημάτων, ενώ ακόμη και ο Κεμπ αντιμετώπισε πρόβλημα όταν η κάρτα του φάνηκε ως άκυρη όταν προσπάθησε να ψηφίσει, σύμφωνα με τοπικό δημοσιογράφο που επικαλέστηκε η Guardian.

Στη Σνέλβιλ, επίσης στην Τζόρτζια, οι ψηφοφόροι καθόντουσαν εκ περιτροπής σε παιδικά καθίσματα καθώς περίμεναν για ώρες, σύμφωνα με το Associated Press.

Δείτε τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών όπως τα μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CBS:

Τραμπ: «Τεράστια επιτυχία. Σας ευχαριστώ όλους»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ΝτόναλντΤραμπ ευχαρίστησε πάντως τους υποστηρικτές του που επέτρεψαν στους Ρεπουμπλικανούς να διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων υποσχόμενοι μία θυελλώδη δεύτερη διετία της προεδρικής θητείας.

«Τεράστια επιτυχία. Σας ευχαριστώ όλους!», έγραψε στο Twitter, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία των βουλευτικών εκλογών, που θεωρούνται δημοψήφισμα ως προς το πρόσωπό του.

Tremendous success tonight. Thank you to all!