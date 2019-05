Στη Βόρεια Μακεδονία ο Πάπας Φραγκίσκος

Η επίσκεψη του Πάπα στη Βόρεια Μακεδονία θεωρείται σημαντικό γεγονός για τη μικρή καθολική κοινότητα της χώρας, που δεν ξεπερνά το 1% του γενικού πληθυσμού. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο που ως μότο της επίσκεψης επελέγη το "Μη φοβάσαι, μικρό ποίμνιο", αντικατοπτρίζοντας ακριβώς αυτό το γεγονός.

Pope Francis received warm welcome as he arrives in North Macedonia, May 7 pic.twitter.com/GyIWaO2Mni