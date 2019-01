Στην 22η ημέρα του το «shutdown» - Το μεγαλύτερο στην αμερικανική ιστορία

Κι όλα αυτά ενώ δεν υπάρχει καμία ένδειξη για συμβιβασμό μεταξύ Τραμπ και Δημοκρατικών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απαιτεί 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια για την επόμενη φάση οικοδόμησης του τείχους που θέλει να υψωθεί στα σύνορα με το Μεξικό για να αναχαιτίζονται οι ροές προσφύγων και μεταναστών.

Από την άλλη οι Δημοκρατικοί, που εναντιώνονται στο έργο αυτό, το οποίο είναι κατ' αυτούς«ανήθικο», δαπανηρό και αναποτελεσματικό όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράτυπης μετανάστευσης στις ΗΠΑ.

Breaking News: The partial federal government shutdown has entered its 22nd day, which makes it the longest gap in American government funding ever https://t.co/cI88aBAU3m