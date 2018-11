Στην κόψη του ξυραφιού η Μέι: Η δική μου ή καμία συμφωνία για το Brexit - «Βροχή» παραιτήσεων στην κυβέρνηση

"Η επιλογή είναι σαφής: Μπορούμε να επιλέξουμε να αποχωρήσουμε χωρίς συμφωνία, μπορούμε να ρισκάρουμε να μην υπάρξει καθόλου Brexit ή μπορούμε να επιλέξουμε να ενωθούμε και να υποστηρίξουμε την καλύτερη συμφωνία που μπορεί να προκύψει από διαπραγμάτευση", δήλωσε η Μέι ενώπιον του βρετανικού κοινοβουλίου.

«Εκανα τις σωστές επιλογές, όχι τις εύκολες», είπε η Μέι, υποστηρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν «άνετη διαδικασία», αφού, όπως παραδέχθηκε, καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι πλήρως ικανοποιημένη.

O Σέλις Βάρα, αρμόδιος υπουργός για τη Βόρεια Ιρλανδία ήταν ο πρώτος που ανακοίνωσε την παραίτησή του, επιβεβαιώνοντας τη διάσπαση κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου για την οποία έκαναν λόγο βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Λίγα λεπτά αργότερα, την παραίτησή του ανακοίνωσε και ο αρμόδιος υπουργός για το Brexit, Ντόμινικ Ράαμπ.

«Με βαθιά λύπη υποβάλλω στην πρωθυπουργό την παραίτησή μου ως υπουργός Βόρειας Ιρλανδίας. Ήταν χαρά και προνόμιο να υπηρετώ στο υπουργείο της Βόρειας Ιρλανδίας και πάντα θα έχω τις καλύτερες αναμνήσεις» ανέφερε ο Σελις Βάρα.

Ο Βάρα τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο υπουργείο στις 23 Ιουλίου του 2018 και η παραίτησή του έρχεται ως συνέχεια της επίτευξης συμφωνίας για τους βασικούς όρους εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland Minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached.

It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland Office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/SN8j4OwhYD