Στο κόκκινο το θερμόμετρο - Μόσχα: Ευθύνες στο Ισραήλ για την κατάρριψη του Il-20

ΠΗΓΗ: Euro2day

Κατά το ίδιο, το αεροσκάφος κατερρίφθη από τον Συριακό στρατό, όμως οι ισραηλινοί πιλότοι ήταν αυτοί που έβαλαν το αεροσκάφος στο στόχαστρο της συριακής αεράμυνας.

Όπως υποστήριξε, το Ισραήλ προειδοποίησε τη Ρωσία για την σχεδιαζόμενη επιχείρηση μόλις ένα λεπτό νωρίτερα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε το ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος να επιστρέψει σε ασφαλές σημείο.

Russia says Israel indirectly to blame for downed plane over Syria https://t.co/6NJ3bLOokC