Στο σκοτάδι η Βενεζουέλα - Μαδούρο: Είναι σαμποτάζ των ΗΠΑ

Ο υπουργός Ηλεκτρικής Ενέργειας Λουίς Μότα Ντομίνγκες δήλωσε ότι η Βενεζουέλα υφίσταται «πόλεμο του ηλεκτρισμού» και ότι «αυτή τη φορά επιτέθηκαν στον υδροηλεκτρικό σταθμό του Γκουρί», τον μεγαλύτερο της χώρας, στον νότο.

Οι επικριτές της κυβέρνησης προσάπτουν σε αυτήν την ευθύνη, κάνοντας λόγο για διαφθορά και αποεπένδυση που έχουν κάνει ανεπαρκές το δίκτυο. Η κυβέρνηση επισημαίνει πως μέρος των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση οφείλεται σε ενέργειες των αντιπάλων της.

BREAKING: Blackout hits large parts of Venezuela, including the capital Caracas; government claims it was caused by 'sabotage' - REU pic.twitter.com/xTSzcOH6s1

Η λειτουργία του μετρό διακόπηκε και πολλοί άνθρωποι στο κέντρο του Καράκας χρειάστηκε να περπατήσουν ώρες για να φθάσουν στα σπίτια τους, καθώς τα λιγοστά λεωφορεία στους δρόμους γέμισαν ασφυκτικά, αναφέρει το ant1news.gr.

Σύμφωνα με ΜΜΕ, η διακοπή πλήττει την πρωτεύουσα και 15 από τις 23 Πολιτείες της Βενεζουέλας. Ένας δημοσιογράφος της δημόσιας τηλεόρασης της Βενεζουέλας έκανε λόγο για «εθνικό μπλακάουτ».

Ο Μότα Ντομίνγκες είπε πως περίμενε η λειτουργία του δικτύου να έχει αποκατασταθεί μέσα σε τρεις ώρες.

Many parts of Venezuela, including the capital of Caracas, are without power as the country experiences a massive blackout. #SinLuzhttps://t.co/8U9cFioOLU