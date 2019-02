Στους δρόμους του Παρισιού ο Μακρόν, συνομιλεί με άστεγους

Avec @EmmanuelMacron et @J_Denormandie hier soir au #115deParis et en maraudes. Echanges avec les ιcoutants, rencontres avec des personnes sans-abri. Objectif du Prιsident : mieux comprendre les besoins et les lacunes des dispositifs. Ensemble, agissons. pic.twitter.com/V25ASNhkNK