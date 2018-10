Συγκλονιστικά βίντεο από μακελειό στην Ινδία: Τρένο «θέρισε» ανθρώπους - Τουλάχιστον 50 οι νεκροί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με τους αστυνομικούς να μιλούν για ένα «φρικιαστικό δυστύχημα» δεδομένου ότι ο κόσμος δεν άκουσε το τρένο να προσεγγίζει λόγω του θορύβου των πυροτεχνημάτων που είχαν εκτοξεύσει οι αρχές και της βοής από τις εορταστικές εκδηλώσεις.

«Υπήρχε πολύς θόρυβος, καθώς μόλις είχαν εκτοξεύσει πυροτεχνήματα και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ακούσουν το τρένο να πλησιάζει» περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο, αξιωματικός της αστυνομίας από το σημείο.

«Έφθασε πολύ γρήγοραρ» διευκρίνισε σε ινδικό τηλεοπτικό δίκτυο ένας αυτόπτης μάρτυρας, προσθέτοντας ότι είδε μια δεύτερη αμαξοστοιχία να πέφτει πάνω στο πλήθος.

Η επιβατική αμαξοστοιχία κινείτο σε υψηλή ταχύτητα όταν έπεσε πάνω στο πλήθος των ανθρώπων που είχαν καθίσει στις ράγες.

«Ο κόσμος καθόταν πάνω και δίπλα στις ράγες στα περίχωρα του Αμριτσάρ και παρακολουθούσε το κάψιμο ομοιωμάτων στο πλαίσιο του φεστιβάλ Ντουσέρα, όταν το τρένο τους παρέσυρε» είπε ένας αστυνομικός στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα από το σημείο, όπου διακρίνονταν άνθρωποι σε απόγνωση, άλλοι που δεν έκρυβαν την οργή τους αλλά και μια μητέρα που έκλαιγε, η οποία είχε μόλις χάσει το παιδί της στην τραγωδία.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα.

«Η τραγωδία ραγίζει τις καρδιές μας» ήταν το tweet που έστειλε. «Τα βαθιά συλλυπητήριά μας στις οικογένειές εκείνων που έχασαν τους δικούς τους και προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών. Έχω ζητήσει από τους αξιωματούχους να παράσχουν ταχέως βοήθεια όπου χρειάζεται».

Δείτε βιντέο που δείχνει το τρένο να περνά με μεγάλη ταχύτητα μέσα από το πλήθος

Residents said Navjyot Kaur Siddhu, (wife of Congress minister Navjyot Singh Siddhu),who was the chief guest at the event, sped away in her car.Also said that they had informed Railways about the Dussehra celebrations,but the train continued to speed #Amritsarpic.twitter.com/Bp68hw3Je1