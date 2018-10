Συγκλονιστικά βίντεο από μακελειό στην Ινδία: Τρένο «θέρισε» ανθρώπους - Τουλάχιστον 59 οι νεκροί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters

«Έχουμε 59 επιβεβαιωμένους νεκρούς. Ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί» είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο αρχηγός της αστυνομίας Σούρες Αρόρα, που πρόσθεσε ότι τα μέλη των συνεργείων διάσωσης προσπαθούν να εξακριβώσουν το μέγεθος της καταστροφής που εκτυλίχθηκε στα περίχωρα του Αμριτσάρ στο κρατίδιο Παντζάμπ.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο Reuters ότι είδαν σορούς να έχουν εκσφενδονιστεί στις ράγες, τους φίλους και συγγενείς των θυμάτων σε κατάσταση σοκ να μην μπορούν να αντιδράσουν. Κάποιοι έκλαιγαν, κάποιοι άλλοι βρίσκονταν σε κατάσταση απελπισίας.

Σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί ο αριθμός των νεκρών καθώς πολλά από τα θύματα διαμελίστηκαν.

Το πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι προϊστάμενος γιατρός στο νοσοκομείο Civil στο Αμριτσάρ ανέφερε πως 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 51 τραυματίστηκαν. Το Ρόιτερς δεν μπορεί μέχρι στιγμής να επιβεβαιώσει αυτόν τον απολογισμό.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Ντουσέχρα οι συμμετέχοντες βάζουν φωτιά σε μεγάλα ομοιώματα ενός δαίμονα με 10 κεφάλια σε μια τελετή που συμβολίζει τον θρίαμβο του καλού επί του κακού.

Στα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν το ομοίωμα του δαίμονα Ραβάνα έχει μόλις τυλιχθεί στις φλόγες και έχει αρχίσει η ρίψη πυροτεχνημάτων όταν το τρένο πέφτει πάνω στους ανθρώπους, οι οποίοι χειροκροτούν αμέριμνοι.

Οι αρχές δεν μπορούν προς το παρόν να εξηγήσουν γιατί η γιορτή έλαβε χώρα τόσο κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Δείτε βιντέο που δείχνει το τρένο να περνά με μεγάλη ταχύτητα μέσα από το πλήθος

Residents said Navjyot Kaur Siddhu, (wife of Congress minister Navjyot Singh Siddhu),who was the chief guest at the event, sped away in her car.Also said that they had informed Railways about the Dussehra celebrations,but the train continued to speed #Amritsarpic.twitter.com/Bp68hw3Je1