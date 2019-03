Συγκλονιστικές εικόνες από το Παρίσι - Βίαιες συγκρούσεις της αστυνομίας με τα «Κίτρινα Γιλέκα»

Της Μαρίας Δεναξά

Οι αστυνομικοί χάνουν τον έλεγχο κάποιες στιγμές και οπισθοχωρούν. Η βιαιότητα των επεισοδίων συγκρίνεται με εκείνη της 8ης Δεκεμβρίου.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψαν δίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις.

Σημειώθηκαν και λεηλασίες καταστημάτων στη λεωφόρο των Ηλυσίων, στο περιθώριο των κινητοποιήσεων, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Διαδηλωτές στα γόνατα, με υψωμένες γροθιές, καλούν σε αντίσταση κατά της κυβέρνησης.

Near rιpublique, knees on the ground, fists raised, call for resistance against the government. #Giletsjauns#Yellowvests#Acte18#France#ActeXVIII#Macronpic.twitter.com/56PujlxoZj