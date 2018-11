Συγκλονιστικές εικόνες: Πυροβολισμοί με τραυματίες σε εμπορικό κέντρο στην Αλαμπάμα - Νεκρός ο δράστης

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένας άγνωστος άνδρας άρχισε να πυροβολεί και, πρώτα, τραυμάτισε έναν νεαρό. Τα πυρά του, ωστόσο, «βρήκαν» δυο ακόμη ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα 12χρονο κορίτσι. Στο σημείο, μέσα σε λίγα λεπτά, έφθασαν αστυνομικοί, οι οποίοι απάντησαν στα πυρά, με συνέπεια ο δράστης να πέσει νεκρός.

Η αστυνομία εξετάζει πληροφορίες που αναφέρουν ότι το αιματηρό περιστατικό ξεκίνησε με τον διαπληκτισμό του δράστη με έναν άλλο πολίτη.

Breaking: At least three people injured after a shooting at Riverchase Galleria in Hoover, Alabama. The suspected gunman is dead. pic.twitter.com/xbvzOD8WCg