Συναγερμός στη Βαρκελώνη για εκρηκτικό μηχανισμό σε τρένο

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι η υπηρεσία ασφαλείας του σιδηροδρομικού σταθμού εντόπισε με σκάνερ πιθανό εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε βαλίτσα και διενεργεί περαιτέρω ελέγχους.

"Λάβαμε ειδοποίηση γύρω στις 08.00 τοπική ώρα (09.00 ώρα Ελλάδας). Η υπηρεσία ασφαλείας της σιδηροδρομικής εταιρίας Adif εντόπισε με σκάνερ ένα αντικείμενο που μοιάζει με πιθανό εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε βαλίτσα. Συνεχίζουμε τους ελέγχους", ανακοίνωσε η αστυνομία μέσω Twitter.

Η εταιρία των ισπανικών σιδηροδρόμων Adif ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον σταθμό Μπαρτσελόνα Σαντς. Οι αμαξοστοιχίες είναι και πάλι στις τροχιές και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά στον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό της Βαρκελόνης, μετά τη διακοπή της λειτουργίας δύο γραμμών όταν εντοπίστηκε πιθανός εκρηκτικός μηχανισμός μέσα σε βαλίτσα, σύμφωνα με την Adif.

Local #Catalonia's Police @mossos say they have evacuated two high-speed trains in Sants, #Barcelona's main station, following a routine scan control through which an object in the shape of an explosive device inside a suitcase was found. https://t.co/cfYL3dbpcD