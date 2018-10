Συνελήφθη 50χρονος οπαδός του Τραμπ για τα τρομοδέματα σε επικριτές του

Αυτή είναι η πρώτη σύλληψη που γίνεται από την αρχή της έρευνας για την υπόθεση, ενώ από τη Δευτέρα έως σήμερα το πρωί έχουν εντοπιστεί συνολικά δώδεκα δέματα.

Αμερικανικά μέσα έδωσαν στη δημοσιότητα και φωτογραφία απο το Βαν του υπόπτου, όπου φαίνεται να έχει φωτογραφίες του Τραμπ και απο κάτω μέσα σε στόχο τους επικριτές του.

MORE: Image taken at earlier date shows white van covered in decals of Pres. Trump, targets over the likenesses of Hillary Clinton, former Pres. Obama, filmmaker Michael Moore; it's believed to be same van at scene of suspect's arrest in Plantation, Fla. https://t.co/gsq71KV0gBpic.twitter.com/ysuk205JtT