Συνελήφθη 50χρονος οπαδός του Τραμπ για τα τρομοδέματα σε επικριτές του

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην πολιτική βία να εδραιωθεί στις ΗΠΑ», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Οι Αμερικανοί πρέπει να ενωθούν και να δείξουν στον κόσμο ότι είμαστε ενωμένοι στην ειρήνη, την αγάπη και την αρμονία», πρόσθεσε, καταγγέλλοντας «τις ειδεχθείς τρομοκρατικές ενέργειες».

Ωστόσο δεν σχολίασε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο φερόμενος δράστης, ο Σέζαρ Σέιοκ Τζούνιορ, είναι ένθερμος υποστηρικτής των Ρεπουμπλικάνων με βεβαρημένο ποινικό μητρώο.

Ο 56χρονος Σέιοκ συνελήφθη σήμερα έξω από ένα κατάστημα που πουλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων στην πόλη Πλαντέισον της Φλόριντα, επεσήμαναν οι ομοσπονδιακές αρχές.

Πάνω στο λευκό φορτηγάκι του, το οποίο κατασχέθηκε, υπάρχουν πολλά αυτοκόλλητα του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και του Αμερικανού αντιπροέδρου Μάικ Πενς, καθώς και ένα που γράφει «Το CNN είναι χάλια», σύμφωνα με τη φωτογραφία που ανήρτησε στο Twitter δημοσιογράφος του CNN.

MORE: Image taken at earlier date shows white van covered in decals of Pres. Trump, targets over the likenesses of Hillary Clinton, former Pres. Obama, filmmaker Michael Moore; it's believed to be same van at scene of suspect's arrest in Plantation, Fla. https://t.co/gsq71KV0gBpic.twitter.com/ysuk205JtT