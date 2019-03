Συνετρίβη Boeing 737 των αιθιοπικών αερογραμμών - Νεκροί και οι 157 επιβαίνοντες

Αεροσκάφος τύπου Boeing 737 των αιθιοπικών αερογραμμών συνετρίβη ενώ πετούσε με προορισμό το Ναϊρόμπι, στην Κένυα

Όπως μετέδωσε η τηλεόραση της Αιθιοπίας, δεν υπάρχουν επιζώντες από το αεροπορικό δυστύχημα, ενώ οι επιβαίνοντες προέρχονταν από 33 χώρες. Το μοιραίο αεροπλάνο είχε απογειωθεί στις 08:38 (τοπική ώρα) από το διεθνές αεροδρόμοιο της Αντίς Αμπέμπα με 149 επιβάτες και 8μελές πλήρωμα.

BREAKING: All 157 people on board Boeing 737 killed in plane crash en route to Nairobi, Ethiopian state broadcaster reports. Al Jazeera's @C_SOI has the latest from Nairobi. https://t.co/t037bbutEa — Al Jazeera News (@AJENews) March 10, 2019

Έξι λεπτά αργότερα εξαφανίστηκε από τα ραντάρ και εκτιμάται πως συνετρίβη στην περιοχή Μπισόφτου, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας της Αιθιοπίας, αναφέρει το ant1news.

Got an alert from BBC News that #EthiopianAirlines#ET302 Boeing 737 Max 8 has crashed. Flightradar24’s last sighting was at 05:41 UTC pic.twitter.com/PA4zSBBGgd — Joel Chan (@kjoules) March 10, 2019

Από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού της Αιθιοπίας εκδόθηκε ήδη ανακοίνωση, στην οποία εκφράζονται συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

«Το Γραφείο του Πρωθυπουργού, εκ μέρους της Κυβέρνησης και του λαού της Αιθιοπίας, θα ήθελε να εκφράσει τα βαθύτατα συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα στο Boeing 737 της Ethiopian Airlines που εκτελούσε πτήση προς το Ναϊρόμπι, στην Κένυα, το πρωί», αναφέρει ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter.