Συνεχίζουν να προκαλούν οι Τούρκοι - Ξεκινούν οι γεωτρήσεις στη Μεσόγειο

Την 95η επέτειο της ίδρυσης του τουρκικού κράτους επέλεξε η Άγκυρα για να κάνει το ουσιαστικό της βήμα στα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου.

ΠΗΓΗ: O Φιλελεύθερος

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σήμερα Δευτέρα 29 Οκτωβρίου ξεκινά το ταξίδι του το γεωτρύπανο της Τουρκίας Πορθητής για την πρώτη του γεώτρηση στην ανατολική Μεσόγειο.

Όπως έγραψε η εφημερίδα Χουριέτ, στο πρώτο αυτό ταξίδι ανοιχτά της Αττάλειας, συμμετάσχει και ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ. Όπως αναφέρεται, η γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί ανοιχτά της Αττάλειας και δυτικά της Κύπρου στην ΑΟΖ της Τουρκίας. Τον Πορθητή θα συνοδεύουν τουρκικά πολεμικά πλοία.

Την ίδια ώρα η Τουρκία προχώρησε στη δέσμευση της περιοχής γύρω από την αιγιαλίτιδα ζώνη του Καστελόριζου με την έκδοση σχετικής NAVTEX. Πρόκειται βεβαίως για μία παράνομη ενέργεια. Σύμφωνα με την τουρκική NAVTEX το Πολεμικό Ναυτικό της γειτονικής χώρας στις 31 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή, και από τις 11.00 μέχρι τις 15.00 θα πραγματοποιήσει ασκήσεις Έρευνας και Διάσωσης σε περιοχές εκτός των χωρικών υδάτων ξένων χωρών.

Με την έκδοση της τελευταίας NAVTEX, η Τουρκία μεταφέρει το σκηνικό προκλήσεων και στο Αιγαίο και βάζει ξανά στο στόχαστρο το Καστελόριζο, αφού το νησί εξασφαλίζει απόλυτα την ελληνική ΑΟΖ. Είχαν προηγηθεί η έξοδος του Πορθητή, οι προκλητικές δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, και του ανόητου συμβούλου του Ταγίπ Ερντογάν, του Γιγίτ Μπουλούτ.

Η παρατεταμένη κατάσταση έντασης στην κυπριακή ΑΟΖ, αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς η Τουρκία κομπάζει ότι θα προχωρήσει σε γεώτρηση. Η Τουρκία δεσμεύει ολόκληρη την περιοχή γύρω από την αιγιαλίτιδα ζώνη του Καστελόριζου, και όπως ανακοίνωσε, θα πραγματοποιήσει ασκήσεις Έρευνας και Διάσωσης.

Η Τουρκική NAVTEX: TURNHOS N/W: 1059/18 MEDITERRANEAN SEA SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 31 OCT. 18 FROM 1101Z TO 1500Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY; 36 21.44 N – 029 08.88 E (SHORE) 35 39.64 N – 029 08.88 E 35 39.64 N – 029 59.60 E 36 12.92 N – 029 59.60 E (SHORE) CAUTION ADVISED.

Παράλληλα το «Μπαρμπαρός» συνεχίζει να «κόβει βόλτες» μέσα στην κυπριακή ΑΟΖ, με την ελληνική φρεγάτα «ΣΑΛΑΜΙΣ» να έχει γίνει η «σκιά» του, την ώρα που ο Νίκος Κοτζιάς υποστηρίζει ότι η Άγκυρα γνώριζε για την επέκταση των χωρικών υδάτων.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο η Τουρκία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με σημείο αναφοράς την προβλεπόμενη γεώτρηση που θα κάνει η Exxonmobil στην περιοχή, πρόκειται να αυξήσει την ένταση. Ο κ. Συρίγος εκτίμησε πως στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως θα δημοσιευτούν χάρτες με περιοχές που η Τουρκία θα εκχωρεί για έρευνες και θα βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ίσως και νοτίως της Κρήτης. «Πάγια στάση της Τουρκίας είναι όταν δημιουργεί ένταση δεν εντοπίζει μόνο ένα σημείο, αλλά το απλώνει σε όλη την περιοχή. Οπότε θα έχουμε ένταση από την Κύπρο έως την Κρήτη», είπε.

Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου τόνισε πως η απάντηση στην Τουρκία είναι αεροναυτικές ασκήσεις με τη συμμετοχή μεγάλων δυνάμεων που στέλνουν μήνυμα στην Άγκυρα πως είναι απομονωμένη.

Εκτίμησε επίσης πως οι Τούρκοι δεν έχουν τη δυνατότητα να τρυπήσουν (σ.σ. να κάνουν γεώτρηση). Εξήγησε πως «δεν έχουν μπορέσει να βρουν το προσωπικό το οποίο χρειάζεται για αυτό το σκάφος. Είναι ένα σκάφος τελευταίας τεχνολογίας, φτιάχτηκε το 2013 και στοίχισε 850 εκατ. δολάρια. Οι Τούρκοι το αγόρασαν κοψοχρονιά αλλά χρειάζεται εξαιρετικά εξειδικευμένο προσωπικό. (….) Θα κάνουν για το θεαθήναι μία γεώτρηση».

H Αθήνα ενημέρωσε τους ΥΠΕΞ του ΟΑΣΕ

Το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο έθεσε στην ετήσια διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών του ΟΑΣΕ με τους εταίρους της Μεσογείου, που πραγματοποιείται στη Μάλαγα, με κύριο θέμα την ενέργεια, ο υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ. «Στην περιοχή της Μεσογείου, στον χώρο της Ευρώπης, αλλά και με την προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας στραμμένη προς εμάς για το μείζον θέμα της ενέργειας που είναι συνυφασμένο με την πρόοδο σε πολλαπλά επίπεδα για την επιβίωση, την πρόοδο των κοινωνιών και των κρατών όλου του πλανήτη μας, υπάρχουν και εκείνοι που δημιουργούν εντάσεις», ανέφερε ο κ. Κουίκ και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Με Navtex από τον τουρκικό σταθμό Αττάλειας ότι το πλοίο Μπαρμπαρός πρόκειται να πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες σε τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η Τουρκία προκαλεί και πάλι και δείχνει αυτό που επισήμανα πριν, ότι συνεχίζει δράσεις που προκαλούν ένταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος την ομιλία του στη διάσκεψη, ο κ. Κουίκ επισήμανε πως ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών υπενθύμισε συναφώς ότι για τη διενέργεια ανάλογων ερευνών στην ελληνική υφαλοκρηπίδα απαιτείται άδεια από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές.

Επιπλέον, τόνισε, η ευθύνη έκδοσης της σχετικής Navtex ανήκει στην αρμοδιότητα των ελληνικών Αρχών. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως σημείωσε, «δεν τηρήθηκαν για μια εισέτι φορά από τουρκικής πλευράς οι προβλεπόμενες από το διεθνές δίκαιο διαδικασίες και οι διεθνείς κανόνες, γεγονός το οποίο η ελληνική πλευρά επισημαίνει μετ' επιτάσεως σε έντονο διάβημα το οποίο γίνεται κατά παγία πρακτική έναντι των τουρκικών Αρχών».

Τριπλή απάντηση από το ελληνικό Πεντάγωνο

Με τρεις κινήσεις απαντά το ελληνικό Πεντάγωνο στους Τούρκους που επιμένουν να ανεβάζουν την ένταση στην περιοχή μας. Πρώτον, ελληνικά F-16 εκπαιδεύονται αυτές τις μέρες μαζί με 11 ισραηλινά, που βρίσκονται στη Λάρισα.

Δεύτερον, ελληνικά ελικόπτερα «Απάτσι» κάνουν για πρώτη φορά ασκήσεις στην Κύπρο, προερχόμενα μάλιστα από το Ισραήλ.

Και τρίτον, άλλη μια ελληνική φρεγάτα, η «Λήμνος», πλέει προς την Κύπρο για να λάβει μέρος στη μεγάλη πολυεθνική άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ», νότια του νησιού.