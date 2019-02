Συνταγματάρχης εγκαταλείπει τον Μαδούρο: Μας χρησιμοποιούν για να μείνουν στην εξουσία

ΠΗΓΗ: ant1news

Στο βίντεό του που μεταδόθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο συνταγματάρχης Πας Χιμένες, με στρατιωτική στολή, δηλώνει: "Δεν αναγνωρίζω τον Μαδούρο ως πρόεδρο και αναγνωρίζω" τον Γκουαϊδό "ως προσωρινό πρόεδρο και επικεφαλής των εθνικών ενόπλων δυνάμεων".

Colonel Ruben Alberto Paz Jiménez, who is the Deputy to the Directorate of the Military Hospital of Maracaibo denounces Maduro and recognises Juan Guaido as President of Venezuela#Venezuela#9Fpic.twitter.com/PEyhrQkM1Z