Τα επόμενα βήματα μετά την ανακάλυψη του κοιτάσματος-μαμούθ φυσικού αερίου στην Κύπρο

Όπως αναφέρει το ΚΥΠΕ,σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν αξιωματούχοι της ExxonMobil, το κοίτασμα που ανακαλύφθηκε είναι το δεύτερο μεγαλύτερο που ανακαλύφθηκε παγκοσμίως τους τελευταίους 12 μήνες και το τρίτο τα τελευταία δύο χρόνια. Εξάλλου, η πρώτη γεώτρηση στον τεμάχιο 10, που πραγματοποιήθηκε στον στόχο «Δελφύνη 1» μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Ιανουαρίου 2019, δεν εντόπισε εκμεταλλεύσιμες ποσότητες φυσικού αερίου.

Μάλιστα, ο κ. Λακκοτρύπης σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τη στιγμή που το τρυπάνι της κοινοπραξίας εντοπίζει το κοίτασμα.

@ExxonMobil & @QatarPetroleum make a world-class discovery offshore #Cyprus at #Glaucus. A high-quality reservoir 5-8 TCF of #NatGas is added to the country’s reserves and demonstrates the emergence of the Republic‘s #EEZ as an alternative indigenous source of supply to the #EU. pic.twitter.com/BkE0VKrKTS