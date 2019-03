Tαπεινωτικό πλήγμα στην κυβέρνηση Μέι: Η Βουλή των Κοινοτήτων παίρνει τον έλεγχο του Brexit

Επιτείνοντας τη δραματική ατμόσφαιρα, τρεις υφυπουργοί ανακοίνωσαν τις παραιτήσεις τους: ο Ρίτσαρντ Χάρινγκτον (Βιομηχανίας) μέσω Twitter, καθώς και ο Άλιστερ Μπερτ (Εξωτερικών) και ο Στιβ Μπράιν (Υγείας), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητική πηγή.

Ο Χάρινγκτον στηλίτευσε στην επιστολή της παραίτησής του το ότι η κυβέρνηση κατ' αυτόν «παίζει στη ρουλέτα» τις «ζωές και το βιός της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών μας» διότι δεν έχει καταφέρει να «εξασφαλίσει μια συμφωνία» αποχώρησης.

Angry scenes in parliament as MPs clash with the Speaker after the House votes to take control of the #Brexit process.

Follow live updates as three government ministers resign: