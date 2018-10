Θρίλερ με την κατάσταση της υγείας των αστροναυτών του Soyuz - Οι πρώτες εικόνες από τον θάλαμο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, TASS, RT, Sputnik

Το διαστημόπλοιο Soyuz MC-10, ελάχιστο χρόνο μετά την εκτόξευσή του, προσγειώθηκε σε στέπα του Καζαχστάν, μετά το ατύχημα που σημειώθηκε στον πύραυλο φορέα.

Πλήρωμα του διαστημοπλοίου ήταν ο Ρώσος κοσμοναύτης Αλεξέι Οφτσίνιν και ο Αμερικανός Νικ Χέιγκ.

Πάντως νωρίτερα είχαν δοθεί στη δημοσιότητα οι πρώτες εικόνες των δύο αστροναυτών - μετά την αναγκαστική προσγείωση του Soyuz - να κάθονται χαλαροί σε καναπέ ενώ τους παίρνουν την πίεση

EXCLUSIVE: First video of cosmonaut Aleksey Ovchinin and #NASA astronaut Nick Hague following emergency landing #Soyuz#roscosmoshttps://t.co/byLLtPGG0spic.twitter.com/f4YBNGNtuq