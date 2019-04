Τίρανα: Ένοπλοι άρπαξαν 10 εκατ. ευρώ από αεροσκάφος - Αστυνομικοί σκότωσαν έναν από τους δράστες

Πηγή: albaniandailynews.com

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν σε δημοσιογράφους ότι οι μηχανές του αεροσκάφους είχαν τεθεί σε λειτουργία όταν τρεις άνδρες που φορούσαν μάσκες και στολές παραλλαγής μπήκαν από το κάτω μέρος, απείλησαν με όπλα το προσωπικό και διέταξαν όλους όσοι βρίσκονταν εκεί να πέσουν στο πάτωμα.

Το αεροπλάνο επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμό τη Βιέννη.

"Οι δράστες αντάλλαξαν πυρά με αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης σε έναν δευτερεύοντα δρόμο και ένας από αυτούς έχασε τη ζωή του" ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας αυτός βρέθηκε να έχει επάνω του ένα όπλο, μια χειροβομβίδα και γεμιστήρες με σφαίρες.

Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, με την υποστήριξη ενός ελικοπτέρου, καταδιώκουν τουλάχιστον τρεις συνεργούς του που διαφεύγουν.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι εκλάπη κάποιο ποσό, χωρίς να διευκρινίσει το ύψος του, με την ιστοσελίδα albaniadailynews να κάνει λόγο για 10 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αποστολές χρημάτων στο εξωτερικό από το διεθνές αεροδρόμιο Ρίνας έχουν μπει στο στόχαστρο ληστών και άλλες φορές – μία μέσα στο αεροδρόμιο και άλλες δύο στον οδικό άξονα που οδηγεί σε αυτό. Η αστυνομία ανέκτησε ένα μέρος του ποσού από την τελευταία ληστεία, το οποίο οι δράστες είχαν κρύψει μέσα σε χύτρες ταχύτητας.

Armed robbery by masked men on the tarmac at an international airport in Albania https://t.co/t7ruNo2GNJ