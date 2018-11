Το CNN κατέθεσε αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την ανάκληση της διαπίστευσης του ανταποκριτή Τζιμ Ακόστα

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Είναι ξεκάθαρο ότι η απόφαση (ανάκλησης της διαπίστευσης του Τζιμ Ακόστα) ελήφθη στη βάση του περιεχομένου της κάλυψής του» και καταφέρεται κατά της Πρώτης Τροπολογίας της ελευθερίας της έκφρασης, δήλωσε ο Τεντ Μπούτρους, ο δικηγόρος του CNN.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «επανειλημμένως επιτέθηκε και αγνόησε το CNN και τον Ακόστα (…). Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι ο Λευκός Οίκος πετάει έξω τους ανθρώπους απλά επειδή δεν του αρέσουν τα όσα λένε στο ρεπορτάζ».

Την περασμένη Πέμπτη ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τη διαπίστευση του Τζιμ Ακόστα, μια πρωτοφανής κύρωση, έπειτα από μια λεκτική αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους μεταξύ του δημοσιογράφου και του προέδρου, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου διάρκειας μιάμισης ώρας στον Λευκό Οίκο.

«Είστε αγενής και ένας απαίσιος άνθρωπος!» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ακόστα, απαντώντας στην άρνηση του δημοσιογράφου να του επιστρέψει το μικρόφωνο, αφού έθεσε σειρά ερωτημάτων.

Ο Λευκός Οίκος δικαιολόγησε την απόφασή του «μέχρι νεωτέρας», όχι λόγω των επίμονων ερωτημάτων του Τζιμ Ακόστα, αλλά εξαιτίας της συμπεριφοράς του προς μια νεαρή ασκούμενη που της είχε ανατεθεί να του πάρει το μικρόφωνο.

“You are a rude, terrible person. You shouldn’t be working for CNN,” Trump told CNN’s Jim Acosta during a press conference in which he repeatedly clashed with reporters. pic.twitter.com/OvWCcFap5g