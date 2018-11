Το Ιράν άρχισε την παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφους Kowsar

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες, Παρασκευή, ότι θα επιτρέψουν προσωρινά σε οκτώ εισαγωγείς να συνεχίσουν να αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο όταν οι κυρώσουν τους θα τεθούν εκ νέου σε εφαρμογή τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου σε βάρος της Τεχεράνης, σε μια προσπάθεια να αναγκαστεί το Ιράν να περιορίσει τις πυρηνικές, πυραυλικές και περιφερειακές του δραστηριότητες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που αποφάσισε οι ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τη συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα του 2015, επιδιώκει να παραλύσει την εξαρτώμενη από το πετρέλαιο οικονομία του Ιράν και να αναγκάσει την Τεχεράνη να εγκαταλείψει όχι μόνο τις πυρηνικές της φιλοδοξίες και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων αλλά και την υποστήριξή της προς τη Συρία, την Υεμένη, και άλλα μέρη της Μέσης Ανατολής.

#Iran’s top military officials on Saturday inaugurated the mass production line of a homegrown fighter jet dubbed ‘#Kowsar’https://t.co/xPfEMDcVOdpic.twitter.com/jF1kh68qY2