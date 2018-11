Το Μεξικό θα απελάσει τους μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν στις ΗΠΑ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο μεταξύ, η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία τελωνείων και προστασίας των συνόρων (CBP) γνωστοποίησε μέσω Twitter ότι άνοιξε ξανά η συνοριακή διέλευση, που έκλεισε για ώρες, μετά τις διαδηλώσεις και την προσπάθεια εκατοντάδων μεταναστών να περάσουν τα σύνορα παράνομα.

Οι αμερικανικές αρχές έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να αποτρέψουν την προσπάθεια και κατόπιν έκλεισαν τη διέλευση από τη δική τους πλευρά.

U.S.-Mexico border near Tijuana closed as migrants attempt to breach fence:

“Some of these migrants attempted to breach legacy fence infrastructure…and sought to harm CBP personnel by throwing projectiles at them,” DHS Sec. Nielsen said in a statement. https://t.co/YP5cIFX5KZpic.twitter.com/U0voEg1yAs