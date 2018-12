Τουρκία: Στο στόχαστρο της εισαγγελίας γνωστός δημοσιογράφος που εξόργισε τον Ερντογάν

«Ελάτε, ας κάνουμε μια ειρηνική διαδήλωση εναντίον των αυξήσεων (των τιμών), τις αυξήσεις (στην τιμή) του φυσικού αερίου. Ελάτε, ας το κάνουμε. Θα ήμασταν ικανοί να το κάνουμε;» διερωτήθηκε ο δημοσιογράφος, τις αναρτήσεις του οποίου παρακολουθούν πάνω από έξι εκατομμύρια χρήστες του Twitter.

Ο Πορτακάλ έκανε αυτά τα σχόλια ενώ μετέδιδε ειδήσεις για το γαλλικό κίνημα των «κίτρινων γιλέκων». Ο τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε μερικές ημέρες αργότερα τον Φατίχ Πορτακάλ «ανήθικο» και διαβεβαίωσε ότι «η δικαιοσύνη θα δώσει την απαιτούμενη απάντηση, το πιστεύω ακράδαντα αυτό».

Istanbul Bak?rköy Chief Public Prosecutor has opened an investigation against journalist Fatih Portakal accusing him of "provoking society to commit crimes" due to his statements during news hour on Fox TV. pic.twitter.com/6hmCW82pIH