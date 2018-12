Τουρκική NAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά στην Κύπρο

Μία ακόμη NAVTEX από τους Τούρκους με την οποία δεσμεύουν περιοχή νότια της Κύπρου για ασκήσεις με πραγματικά πυρά, όπως αναφέρουν. Η δέσμευση της περιοχής ξεκινά σήμερα και με ελάχιστες ημέρες “κενές” ,φθάνει μέχρι τις 19 Ιανουαρίου.

ΠΗΓΗ: militaire.gr

Η Τουρκία επιχειρεί με κάθε τρόπο να κάνει αισθητή τη παρουσία της σε μία περιοχή που μέχρι στιγμής είναι απομονωμένη. Μέχρι στιγμής ,γιατί οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι όλοι οι ισχυροί “παίκτες” που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ,αλλάζουν ραγδαία τη στάση τους απέναντί της.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε έτοιμος να συζητήσει με την Τουρκία οτιδήποτε θα επανέφερε στο προσκήνιο την “διαπραγμάτευση για το Κυπριακό”…

Η NAVTEX και ο χάρτης της περιοχής:

ΝΑVTEX 1449/18

TURNHOS N/W : 1449/18

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE,

31 DEC 18 FROM 0900Z TO 1100Z,

02 JAN 19 FROM 0600Z TO 0800Z,

04,07 JAN 19 FROM 0900Z TO 1100Z,

10,14 JAN 19 FROM 0700Z TO 0900Z AND

16 JAN 19 FROM 1200Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

34 08.10 N – 032 37.15 E

34 08.10 N – 033 15.00 E

33 31.40 N – 033 15.00 E

33 31.40 N – 032 37.15 E

CAUTION ADVISED.